“Oye mi gente, cualquier persona que esté ahí en Florida, viviendo toda esa mier… ahorita, y que no tienen a dónde ir, sólo contáctenme, tengo 55 acres aquí en Kentucky, que no uso, normalmente siembro elote y frijoles, pero aún no es época, pero bueno tengo una casa móvil, también algunos edificios donde pueden meter camas”, dijo el estadounidense.

Otros usuarios comentaron lo siguiente: “Lo queremos señor de Kentucky que ofrece sus acres”, “todavía queda gente buena, que Dios lo bendiga”, “Dios mío este señor fue criado con valores y educación, thank you so much y Carlitos tu también, has este video viral, Dios te recompensará”.

"Dios bendiga a ese caballero y sus descendientes", "ojalá sea cierto amigo y si es cierto que Dios lo bendiga", "un buen hombre y tiene un gran corazón", "Dios es bueno y el usa personas de buen corazón", "así es se cierra una puerta, pero se abren muchas, ya vemos que no estamos solos", dijeron otras personas.