Grettell Valdez muestra cómo quedó su pulgar tras cirugía por cáncer

La actriz mexicana reaparece tras haber padecido cáncer

Muestra cómo quedó su cirugía en el dedo

¿Está libre de peligro?

Grettell Valdez cirugía cáncer. Hace cuatro años, la actriz mexicana recibió una de las peores noticias, pues cuando estaba en pleno auge de sus carrera, los doctores le detectaron cáncer en uno de sus pulgares, por lo cual Grettell Valdez tuvo que someterse a una cirugía en donde le quitaron parte de su dedo.

La actriz de ‘Lo que la vida me robó’ confesó hace unos meses que iba a necesitar quimioterapia después de que el pasado mes de enero se le realizara dicha amputación parcial, así lo dio a conocer la revista People en Español. Ahora, Grettell reapareció y mostró cómo quedó su dedo tras dicha cirugía.

Grettell Valdez cirugía cáncer: Se deja ver luego de su cirugía

Durante un evento en Ciudad de México, la actriz mexicana se dejó ver nuevamente y contó detalles sobre su cáncer y como ha logrado salir adelante. “Les digo una cosa, ya me dieron de alta, justo hace una semana fui con mis doctores y me revisaron, fui tanto con el oncólogo y con mi cirujano, los dos me dieron de alta ya, fue la última radiación que tuve”, dijo contenta.