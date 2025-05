Gregory Farrell Davis Jr. condenado por asesinato de bebé

Un jurado del condado de Cherokee encontró culpable a Gregory Farrell Davis Jr. de asesinar a un bebé en Waleska, Georgia.

El veredicto fue emitido el jueves pasado, tras un juicio en el que Davis, de 27 años, fue declarado culpable de homicidio con malicia.

Ademas de homicidio grave, cuatro cargos de crueldad infantil en primer grado y otros cargos relacionados.

La investigación comenzó el 28 de abril de 2021, cuando agentes respondieron a una llamada de emergencia.

