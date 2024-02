¡Explota La Casa de los Famosos! Gregoria Pernia también se sale (FOTOS Y VIDEO)

«Bueno, yo soy el infiltrado, alguien de mi familia me alentó a decirles algo, han sido cuatro semanas difíciles por lo que me voy», reveló.

«Me voy para encontrarme con mi familia, con mi hijo. Me voy a encontrar con mi mamá, mi papá, mi esposa y mis hijos, los quiero mucho. Me voy como entré con la frente en alto», aseguró.

«Dos cosas fundamentales, cuando entré no pensé que fuera tanto. Sentí que me arrancaron el corazón, yo soy una persona austera, una persona sencilla», aseguró.

¿No aguantó la presión?

Ante las dudas de su salida, dejó en claro que aunque fue una experiencia maravillosa, no aguantó las palabras que le dijeron en contra y mucho menos, que se metieran con su familia.

«¿Qué pasó? Fue un taller divino de tolerancia, de poder librar insultos y que se metieran con mi familia», destacó el colombiano. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

Antes de retirarse de la casa señaló que era un infiltrado, por lo que la producción le pidió que aclarara la situación y él negó las palabras que dijo.

«No, no soy ningún infiltrado, no. Uno comete un error, pero no. Creo que generé dos cosas muy fuertes en el inicio del juego, pero yo no sé jugar, yo marqué un juego», finalizó.