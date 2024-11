El gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió defender al estado del Tren de Aragua

El gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió proteger al estado del Tren de Aragua.

Esta banda criminal se originó en una cárcel venezolana y se ha expandido por América Latina.

“Defenderemos nuestro estado de esta creciente amenaza”, declaró Abbott ante los medios.

Estuvo acompañado por agentes policiales mientras reafirmaba su compromiso con la seguridad.

Texas is defending our state—and our nation—from dangerous threats posed by Venezuelan gang Tren de Aragua.

We’re going after these thugs. They have a target on their backs. pic.twitter.com/Zt4fZDQLw1

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 24, 2024