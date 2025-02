Greg Abbott anuncia operativo contra inmigrantes en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció un operativo contra inmigrantes en Colony Ridge, una comunidad al norte de Houston con una alta población latina.

Abbott informó en sus redes sociales que el operativo es una acción conjunta entre fuerzas estatales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

El gobernador aseguró que el objetivo es capturar a «criminales e inmigrantes ilegales» y destacó que el operativo es resultado de meses de trabajo con Tom Homan, el zar fronterizo de Donald Trump.

«He trabajado con Tom Homan en esto durante meses», escribió Abbott en X, antes Twitter.

Colony Ridge is being targeted today.

Texas DPS Troopers & Special Agents are assisting Homeland Security Investigations, with an operation in Colony Ridge this morning.

They are targeting criminals & illegal immigrants.

I have worked with Tom Homan on this for months.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 24, 2025