Trump ordenó revisar y congelar solicitudes green card y ciudadanía a inmigrantes de 19 países

La suspensión afecta trámites clave y genera incertidumbre para miles de inmigrantes con solicitudes de inmigración pendientes en USCIS.

Trump suspendió solicitudes de inmigración, incluidas green cards y procesos de ciudadanía.

La decisión deja a miles de solicitantes en incertidumbre mientras USCIS aplica nuevas revisiones internas.

En las próximas semanas podrían venir más restricciones y ajustes en los criterios migratorios.

Trump ordenó la suspensión inmediata del procesamiento de residencia permanente, ciudadanía y otros trámites migratorios para personas provenientes de 19 países.

Miles de solicitantes se enteraron del freno al llegar a sus citas en oficinas del USCIS, donde encontraron entrevistas y ceremonias canceladas sin explicación clara.

Trump endurece controles sobre solicitudes de inmigración

Según EFE, Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), defendió la pausa argumentando que la ciudadanía debe otorgarse solo a quienes cumplan con los más altos estándares.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — La administración Trump congeló todas las solicitudes de green card (residencia permanente), ciudadanía y beneficios migratorios para personas de 19 países catalogados como de alto riesgo, incluidos Cuba y Venezuela, y ordenó re-revisar incluso los casos ya… pic.twitter.com/ZvioDarK5w — UHN Plus (@UHN_Plus) December 3, 2025

Esto afecta a inmigrantes de países como Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Venezuela y Somalia, incluidos en la lista de prohibición de viajes del gobierno de Trump.

El memorando publicado por USCIS recordó además otras restricciones recientes: pausa en decisiones de asilo, suspensión del procesamiento de visas e inmigración para afganos y una revisión adicional de casos vinculados directamente a las 19 naciones afectadas.

Más de 1.5 millones de personas con solicitudes de asilo pendientes podrían experimentar retrasos aún mayores, junto con más de 50.000 que habían recibido concesiones de asilo en la administración anterior.

Impacto en la comunidad latina en EE.UU.

Aunque los países afectados no son latinoamericanos, la suspensión de solicitudes de inmigración eleva la preocupación en comunidades hispanas que dependen de procesos migratorios en curso.

El mensaje que perciben muchos inmigrantes latinos es directo: el gobierno está dispuesto a frenar trámites sin previo aviso, lo que genera dudas sobre la estabilidad de renovaciones, ajustes de estatus y evaluaciones que ya enfrentan retrasos.

🇺🇸 Trump esta tarde, sobre los inmigrantes del tercer mundo: “No los queremos en nuestro país. Que se vuelvan y arreglen el suyo”. “Si sus países son lo que son, es por ellos”. pic.twitter.com/cb3e1gMNEp — Frontera (@Frontera_es) December 2, 2025

Además, la medida puede complicar el trabajo de organizaciones comunitarias y defensores que asisten a inmigrantes de múltiples nacionalidades, incluidos quienes buscan green card o asesoría en casos de refugio.

En un clima de incertidumbre, cualquier cambio administrativo repercute de manera más amplia entre familias con estatus mixto y trabajadores esenciales que dependen de documentos actualizados.

Qué dicen las fuentes oficiales

Matthew Tragesser afirmó que la pausa responde a la necesidad de garantizar que “quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho”, según citó EFE.

USCIS también reiteró, en su memorando del 2 de diciembre, que todas las restricciones derivan del incremento de controles tras incidentes recientes de seguridad nacional.

Qué sigue para los solicitantes de Green Card

El gobierno de Trump continuará revisando expedientes relacionados con las 19 naciones mientras evalúa nuevos criterios de seguridad y elegibilidad migratoria.

No existe una fecha oficial para reactivar los trámites detenidos, por lo que abogados anticipan demoras prolongadas.

También podría haber ajustes adicionales en políticas de asilo, residencia y naturalización, dejando a miles de inmigrantes a la espera de nuevas directrices.