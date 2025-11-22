El proceso de obtener y mantener una Green Card en Estados Unidos
- Revisión estricta de USCIS
- Riesgos por actividad digital
- Deportación por conductas prohibidas
El proceso para obtener y mantener una Green Card en Estados Unidos se ha convertido en un camino cada vez más exigente, marcado por verificaciones constantes y procedimientos que buscan asegurar que los solicitantes cumplan con las normativas migratorias.
La tarjeta de residencia es más que un documento migratorio, pues representa la posibilidad de establecer una vida estable en el país, acceder a oportunidades laborales y construir un futuro a largo plazo, pero el camino para llegar a ella está lejos de ser sencillo, según El Cronista.
Siguiendo los procedimientos establecidos, los aspirantes deben superar requisitos estrictos, controles de antecedentes, entrevistas exhaustivas y revisiones periódicas que buscan confirmar su elegibilidad continua.
Green Card y nuevas reglas de revisión migratoria
Una vez otorgado el estatus de residente permanente, los inmigrantes deben cumplir rigurosamente con las leyes migratorias, ya que cualquier violación puede poner en riesgo su permanencia legal en territorio estadounidense.
“Obtener una visa o tarjeta de residencia en Estados Unidos es un privilegio que conlleva la responsabilidad de respetar nuestras leyes y valores».
«Si usted incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas, o alienta a otros a hacerlo, ya no será elegible para permanecer en el país”, señala el comunicado emitido por la agencia federal.
Advertencia oficial
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió un aviso oficial a través de sus redes sociales, advirtiendo que los inmigrantes que incurran en prácticas como incitar a la violencia o apoyar actividades terroristas pueden ser deportados de manera inmediata.
La advertencia forma parte de los controles que las autoridades migratorias realizan para asegurar que los solicitantes respeten las leyes estadounidenses y no representen un riesgo para la seguridad nacional.
La política descrita contempla no solo la conducta del solicitante dentro del país, sino también sus expresiones públicas en espacios digitales, las cuales se han convertido en una herramienta adicional de evaluación.
Los lineamientos subrayan que la elegibilidad migratoria no depende únicamente de documentos o formularios, sino también del comportamiento y la coherencia del solicitante con los valores establecidos por la ley.
Revisión de redes sociales y monitoreo digital
USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han implementado un procedimiento que incluye la revisión de redes sociales del solicitante con el objetivo de detectar posibles amenazas a la seguridad nacional.
Este análisis contempla publicaciones, comentarios, interacciones y contactos frecuentes, los cuales se contrastan con bases de datos de inteligencia y antecedentes criminales.
Las autoridades pueden monitorear legalmente la información que los usuarios comparten en redes sociales, foros o plataformas abiertas, siempre que sea pública y permita identificar conductas que puedan considerarse riesgosas.
En muchos casos, a los solicitantes de visas, residencia o ciudadanía se les exige declarar sus nombres de usuario en plataformas como X, Facebook, Instagram o TikTok, lo que permite a USCIS realizar una verificación más completa durante el proceso.
Este tipo de revisión se ha convertido en una parte integral del procedimiento migratorio, reforzando la importancia de que los solicitantes mantengan un comportamiento acorde con las normas y regulaciones establecidas.
La combinación de requisitos legales, revisiones constantes y monitoreo digital refleja la creciente rigurosidad del sistema migratorio estadounidense y el nivel de responsabilidad que implica mantener una Green Card bajo las leyes del país.