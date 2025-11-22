El proceso de obtener y mantener una Green Card en Estados Unidos

Revisión estricta de USCIS

Riesgos por actividad digital

Deportación por conductas prohibidas

El proceso para obtener y mantener una Green Card en Estados Unidos se ha convertido en un camino cada vez más exigente, marcado por verificaciones constantes y procedimientos que buscan asegurar que los solicitantes cumplan con las normativas migratorias.

La tarjeta de residencia es más que un documento migratorio, pues representa la posibilidad de establecer una vida estable en el país, acceder a oportunidades laborales y construir un futuro a largo plazo, pero el camino para llegar a ella está lejos de ser sencillo, según El Cronista.

Siguiendo los procedimientos establecidos, los aspirantes deben superar requisitos estrictos, controles de antecedentes, entrevistas exhaustivas y revisiones periódicas que buscan confirmar su elegibilidad continua.

Green Card y nuevas reglas de revisión migratoria

Una vez otorgado el estatus de residente permanente, los inmigrantes deben cumplir rigurosamente con las leyes migratorias, ya que cualquier violación puede poner en riesgo su permanencia legal en territorio estadounidense.

“Obtener una visa o tarjeta de residencia en Estados Unidos es un privilegio que conlleva la responsabilidad de respetar nuestras leyes y valores».

«Si usted incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas, o alienta a otros a hacerlo, ya no será elegible para permanecer en el país”, señala el comunicado emitido por la agencia federal.