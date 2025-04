Estados Unidos advierte que la green card «no es un derecho» bajo nuevas políticas de Trump

El gobierno de Donald Trump lanzó una dura advertencia sobre los beneficios migratorios en Estados Unidos.

A través de la red social X, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) afirmó que la residencia permanente, conocida como green card, “no es un derecho”.

“Todos deberían estar sobre aviso. Si eres invitado a nuestro país, actúa como tal”, señaló USCIS en su publicación.

La agencia también enfatizó que mantiene un programa sólido de vigilancia en redes sociales para detectar posibles amenazas.

EVERYONE should be on notice. If you’re a guest in our country – act like it. Our robust social media vetting program to identify national security & public safety risks never stops. USCIS is on watch to find anything online that poses a threat to our nation & our way of life. pic.twitter.com/QFr76RDrhS

— USCIS (@USCIS) April 29, 2025