Se ha informado que el partido demócrata quiere modificar la Ley de Registro 2023 y así abrir el paso a la residencia a millones de inmigrantes que no cuentan con sus papeles, lo anterior se realizó con el respaldo de casi 50 congresistas que conforman la Cámara en Estados Unidos.

Plan daría la Green Card a 8 millones de indocumentados en EEUU

Según a lo señalado a través del medio de New York Post, los inmigrantes no tienen antecedentes criminales y no son inadmisibles, para que puedan obtener la Green Card. En un principio, la ley contemplaba que solicitantes tenían que estar en EEUU antes de 1921 para calificar, pero debido a que la ley se actualizó varias veces. La fecha actual se extendió hasta antes del año 1972, y ahora los políticos buscan qué más inmigrantes califiquen, moviendo ese límite a 2015.

“Lo que vamos a hacer es buscar la aprobación de una reforma migratoria que sea muy simple, para hacerlo en una página. No son miles de páginas, es una página: Cambiar la fecha de registro”, argumentó el patrocinador del proyecto de ley, el representante Lou Correa según New York Post. Archivado como: Green Card millones indocumentados.