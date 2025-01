¡Con el corazón roto! Granjero estadounidense llora tras la deportación de trabajadores migrantes

Trabajadores latinos desaparecen en Colorado, su jefe teme lo peor.

Granjeros afectados por la falta de mano de obra migrante.

Redes sociales reaccionan a la posible crisis agrícola en EE.UU.

Un granjero en Colorado no pudo contener las lágrimas al compartir en TikTok la desaparición de siete de sus trabajadores.

De acuerdo con la información que compartió, todos son de origen latinoamericano y mexicano.

A través de un en vivo, el hombre relató que sus empleados dejaron de presentarse a trabajar y, al acudir a sus hogares, no encontró rastro de ellos.

«Presiento que no están bien. Ellos son como mis hermanos, siempre les daba sus regalos de Navidad», expresó con evidente preocupación.

GRANJERO ESTADOUNIDENSE LLORA TRAS LA DEPORTACIÓN DE EMPLEADOS

El hombre destacó que sus trabajadores eran personas responsables y dedicadas.

«Espero que se reporten pronto, que me digan si están bien. No quiero perderlos, son buenos empleados, no le temen al trabajo. No son criminales», enfatizó.

Sin su equipo, el granjero enfrenta una crisis en su rancho.

«Ahora estoy afectado por mis ganados, no hay quién me ayude, la gente no quiere salir», lamentó.