Grand Lux ​​Café cierra abruptamente popular local y sus clientes serán los más afectados

Grand Lux ​​Café confirmó que el restaurante cerrará en su totalidad el 24 de diciembre de 2023 según informes de The US Sun.

Si bien los habitantes de Chicago no tienen suerte, aún puede encontrar Grand Lux ​​Cafés abiertos al público en las siguientes ciudades:

El restaurante, inaugurado por los fundadores de The Cheesecake Factory hace más de 20 años, cerrará sus puertas definitivamente en 2023.

Comensales aseguran: «Estoy sorprendido»

Palazzo Resort Hotel Casino en Las Vegas, Nevada, Sunrise, Florida, Fort Lauderdale, Florida son algunas de sus existentes locaciones.

Paramus, New Jersey ( New York City), Garden City en Long Island, New York y Dallas Houston, Texas también se suman a los vigentes.

Si bien el futuro del querido distrito comercial de Chicago sigue sin estar claro, los compradores están procesando lo que significa este cierre para ellos, pues se quedarán sin una emblemática sucursal.

«Estoy un poco sorprendido», dijo a CBS un fanático de Grand Lux ​​Café. «No me di cuenta de que esta sería mi última comida aquí».