Granada descubierta entre donaciones desata alarma en Goodwill de Fort Pierce

Hallan granada en tienda Goodwill

Policía asegura zona sin peligro

Escuadrón antibombas investiga origen

Segun informa WPTV, Lo que comenzó como una tarde rutinaria en una tienda de Goodwill terminó convirtiéndose en un operativo policial de emergencia.

Una granada real fue hallada entre los artículos donados en una de las sedes de la organización en Fort Pierce, Florida, lo que llevó a la intervención inmediata de las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Fort Pierce informó que el hallazgo se produjo el viernes alrededor de las 12:50 p. m., cuando un empleado de la tienda, ubicada en Sabal Palm Plaza, notó un objeto sospechoso entre las donaciones recibidas.

Tras revisar el contenido del contenedor, el trabajador descubrió que el artefacto tenía la forma de una granada y alertó a las autoridades sin dudarlo.

Policía confirma que la granada era real

A grenade found among donations at a Florida Goodwill prompted a bomb squad response Saturday. https://t.co/btniDWZJ6N — ABC News 4 (@ABCNews4) November 9, 2025



Pocos minutos después, varios agentes llegaron al lugar y acordonaron la zona como medida preventiva, según el reporte policial.

La Unidad de Desactivación de Explosivos del Sheriff del Condado de St. Lucie acudió al sitio y confirmó que el artefacto hallado era una granada auténtica.

El escuadrón especializado procedió a retirar el explosivo de forma segura, garantizando que no representara peligro para los empleados o clientes del local.

El área fue cerrada al público durante el operativo, mientras las autoridades realizaban la inspección y trasladaban el objeto para su análisis.