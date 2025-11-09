Buscar
Granada descubierta entre donaciones desata alarma en Goodwill de Fort Pierce

Granada descubierta entre donaciones desata alarma en Goodwill de Fort Pierce

Una granada hallada en tienda Goodwill de Fort Pierce provocó la intervención del escuadrón antibombas La policía confirmó que no hubo peligro
Por 
2025-11-09T19:24:41+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 09/11/2025 a las 14:24

  • Hallan granada en tienda Goodwill
  • Policía asegura zona sin peligro
  • Escuadrón antibombas investiga origen

Segun informa WPTV, Lo que comenzó como una tarde rutinaria en una tienda de Goodwill terminó convirtiéndose en un operativo policial de emergencia.

Una granada real fue hallada entre los artículos donados en una de las sedes de la organización en Fort Pierce, Florida, lo que llevó a la intervención inmediata de las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Fort Pierce informó que el hallazgo se produjo el viernes alrededor de las 12:50 p. m., cuando un empleado de la tienda, ubicada en Sabal Palm Plaza, notó un objeto sospechoso entre las donaciones recibidas.

Tras revisar el contenido del contenedor, el trabajador descubrió que el artefacto tenía la forma de una granada y alertó a las autoridades sin dudarlo.

Policía confirma que la granada era real


Pocos minutos después, varios agentes llegaron al lugar y acordonaron la zona como medida preventiva, según el reporte policial.

La Unidad de Desactivación de Explosivos del Sheriff del Condado de St. Lucie acudió al sitio y confirmó que el artefacto hallado era una granada auténtica.

El escuadrón especializado procedió a retirar el explosivo de forma segura, garantizando que no representara peligro para los empleados o clientes del local.

El área fue cerrada al público durante el operativo, mientras las autoridades realizaban la inspección y trasladaban el objeto para su análisis.

Granada hallada en tienda Goodwill no representó peligro público

granada, tienda Goodwill, Florida MundoNOW
Granada hallada en tienda Goodwill de Fort Pierce FOTO : SHUTTERSTOCK

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños materiales como resultado del incidente.

En un comunicado, la Policía de Fort Pierce aseguró que “no existen indicios de que el hecho haya sido intencional” y descartó cualquier amenaza activa para la ciudadanía.

“Por el momento, no hay motivos para creer que esto haya sido un acto deliberado”, precisó el departamento.

La rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó que el hallazgo provocara pánico entre los vecinos o los trabajadores del establecimiento.

Investigación sobre el origen del artefacto explosivo

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo llegó la granada al contenedor de donaciones de la tienda Goodwill.

Los detectives revisan las cámaras de seguridad y los registros de donaciones recientes para intentar identificar a la persona que pudo haber dejado el artefacto sin saber su contenido peligroso.

De momento, la policía no ha revelado si se trataba de una granada militar activa o un modelo antiguo de colección.

Las autoridades indicaron que los resultados del análisis serán compartidos una vez concluya la revisión técnica del explosivo.

Comunidad tranquila tras el hallazgo en Fort Pierce

Representantes de Goodwill Industries expresaron su agradecimiento a los cuerpos de seguridad por su rápida y efectiva intervención, que permitió evitar una tragedia.

La organización recordó que las donaciones deben ser revisadas cuidadosamente y pidió a los ciudadanos que eviten entregar objetos desconocidos o sospechosos.

Aunque la noticia generó asombro entre los residentes de Fort Pierce, la policía insistió en que no hay peligro para el público y que la situación está completamente bajo control.

La tienda reanudó sus operaciones poco después de que el escuadrón confirmara que el área estaba libre de riesgos.

