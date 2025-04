La historia de amor que marcó la vida del papa Francisco

Pese al tratamiento, su salud no logró recuperarse completamente.

Su fallecimiento ocurrió a las 07:35 a.m., según informó el cardenal Kevin Joseph Farrel.

La relación duró algunos años y marcó profundamente al futuro papa.

Un día, Bergoglio le escribió una carta con un mensaje inolvidable: “Si no me caso con vos, me hago cura”.

La nota venía acompañada de un dibujo y un mensaje tierno.

Sin embargo, los padres de Amalia no apoyaban un matrimonio a esa edad y prohibieron el contacto entre ellos.

Esa decisión puso fin al romance y encaminó a Jorge al seminario.

Así comenzó el camino religioso que lo llevaría a convertirse en el papa Francisco.

Por su parte, Amalia Damonte sigue viviendo en Argentina y hoy está jubilada.