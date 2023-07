Golpean maestra preescolar México: ¿Qué dijo la profesora?

Según informó el portal de noticias, los padres del menor amenazaron de muerte a la profesora y sacaron la pistola en todo momento, para intimidarla ante los actos que realizaron en su contra. A través de una página de redes sociales, la educadora rindió su declaración ante los hechos y aseguró que tenían todos sus datos. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

«Me dijo que ya me ubicaba, sabía dónde vivía, quién era mi familia y que me iba a matar. Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas», reveló la mujer en el video que se compartió en redes sociales y citó Infobae. Después de la violencia ejercida, dieron a conocer que la policía ofreció seguridad a la docente. Archivado como: Golpean maestra preescolar México