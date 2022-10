Ante ello, surgió el rumor de que Ademar Nahúm, su ex esposo, la había mandado a golpear. Nahum asegura que está ‘mal aconsejada y mal asesorada’ por parte de sus seres cercanos y acusa que “su familia, su hermana, creen que van a poder sacar fortunas para vivir de todos de mí”. ARCHIVADO DE: hermana de Gaby Spanic

Por si fuera poco, el ex manager de Daniela Spanic, Rodrigo Fragoso narró a Chisme No Like que ella le llamó para que la ayudara en los juzgados, pues el sujeto la golpeó en la parte de la cabeza donde hace poco tuvo una intervención quirúrgica.

Está cansada de tanta impunidad

Gaby continuó con su discurso y, al borde del llanto:“¡Ya basta de tanta impunidad! Ya basta de existan cobardes metiéndose con mujeres. Ustedes saben quién los mandó”, además de que aseguró no tener miedo y que no piensa callarse la boca, pues dijo que no están solas.

