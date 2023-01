Mientras Shakira factura con sus proyectos musicales y está preparando una gira internacional en el segundo semestre del año, así como cuida a sus hijos y planea su próxima vida en Miami, Piqué está teniendo problemas en su empresa ‘Kosmos’, es objeto de burlas a donde quiera que va por los temas que suenan de su ex pero no le importa nada por su amor por Clara Chía.

¿La venganza de Shakira? La gente critica a Piqué por la foto junto a su novia

Lo que vuelve la situación aún más impactante es que en el mismo Instagram de Piqué aún existen las imágenes que se tomó con Shakira, incluso videos, lo que deja perplejos a propios y extraños… ¿Clara Chía no se enojará por esa situación? Si la joven no lo hace, la gente sí y le ‘llovieron’ mensajes en todo tipo de tonos por la foto:

“Clara-mente ya no se esconden”, “Clara-mente esto no merece un like”, “No es por el Piqué que hay pero.. creo que Claramente es su novia”, “Ya que le pagaste los labios, podrías pagarle un estilista para que le mejore el pelo…Claramente no es persona buena, Claramente Shakira es demasiado mujer para vos”, “Tiene nombre de persona buena claraaaaamente no es como suena, es igualita que tu ja”, “Digamos que el Casio no está tan mal”, comenzaron las burlas de la gente.