“De eso se trata ser entrenador; no se trata solo de diseñar una jugada; se trata de conocer realmente a tus jugadores, construir relaciones con ellos, tratar de darles una visión a la que puedan aspirar colectivamente. Claramente, yo he fallado en eso hasta este punto, este año.”

Los Suns llegaron al último cuarto con una cómoda ventaja de 103-89 en la pizarra. Los Warriors recortaron rápidamente ese margen, pero no pudieron acercarse a menos de ocho tantos. Damion Lee encestó triples consecutivos frente a su ex equipo para devolver la tranquilidad a Phoenix.

Golden State Warriors: Suns los ganadores

A pesar del desempeño de Curry, los Suns controlaron la mayor parte del juego. El base encestó 17 de sus 28 tiros a canasta y 7 de 11 desde la línea de tres puntos. El problema de los Warriors fue que no había nadie más para ayudarle. Klay Thompson terminó con 19 unidades en apenas 6 de 17 lanzamientos.

El campeón defensor de la NBA tiene ahora foja de 6-9. El siguiente partido de los actuales campeones será el viernes como local ante los New York Knicks. “Steph cargando a todo el equipo. No podría haber hecho más”, dijo un aficionado en Twitter. Con información de The Associated Press y Fanside.