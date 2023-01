Una victoria para México en los Golden Globes 2023

Guillermo del Toro gana el premio a mejor película animada con Pinocho

Una gran competencia

Golden Globes Guillermo del Toro Ha comenzado la ceremonia de los Globos de Oro de este 2023, llevando a cabo la gran ceremonia en Los Ángeles comenzó este martes con un monólogo humorístico de su presentador, el cómico afroamericano Jerrod Carmichael, quien hizo numerosas referencias a los escándalos que han sacudido a estos premios.

Uno de los grandes candidatos a llevarse el uno de los premios de esta noche es el director mexicano Guillermo del Toro, quien se encuentra nominado a mejor película animada, gracias al espectacular filme de Pinocho que dejó con lágrimas en los ojos a todos los que vieron esta producción.

Golden Globes 2023, Guillermo del Toro gana premio

Pra esta ceremonia de este martes, el famoso cómico Carmichael recordó que los Globos de Oro del año pasado no se transmitieron: Porque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no tenía ningún miembro de raza negra hasta que George Floyd murió, bromeó, de acuerdo con la Agencia Efe.

El humorista agregó que cuando le llamaron para presentar esta ceremonia tuvo un “dilema moral racial”, aunque finalmente aceptó. Tras su monólogo, se anunció el premio al mejor actor secundario, que fue a parar a Ke Huy Quan por “Everything everywhere all at once”.