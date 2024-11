GoFundMe para funeral de Saúl Bustillos tras fatal accidente.

Las autoridades de la Policía Estatal de Virginia (VSP, por sus siglas en inglés) están investigando un accidente vehicular ocurrido en la madrugada del sábado en el que una persona perdió la vida y dos más resultaron gravemente heridas.

El choque involucró a dos vehículos en la carretera Interestatal 95, en el condado de Stafford.

El incidente ocurrió alrededor de las 4 a.m., cuando los agentes de VSP respondieron a un accidente de tráfico en dirección sur de la I-95, cerca del marcador de milla 146.

Según la policía, un SUV Volvo viajaba en dirección contraria cuando colisionó de frente con un Chevrolet Sedan.

