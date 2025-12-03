Trump niega fondos de cupones de alimentos a estados demócratas

Gobierno retiene fondos snap para estados que no entreguen datos migratorios de beneficiarios.

La medida impacta directamente programas de asistencia que sostienen a millones de familias de bajos ingresos.

El proceso legal continúa mientras los estados demócratas desafían la decisión en tribunales.

La Administración de Trump anunció que comenzará a retener los recursos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para los estados que se han negado a entregar información sobre los beneficiarios, particularmente su identidad y estatus migratorio.

La noticia abrió una fuerte confrontación política con gobernadores y fiscales demócratas, quienes acusan al gobierno federal de usar el acceso a alimentos como herramienta de presión.

Un juez federal detuvo la medida temporalmente, creando un escenario incierto para millones de familias que dependen del programa.

Gobierno retiene fondos SNAP ¿Qué pasa ahora?

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, explicó que el Departamento de Agricultura había solicitado datos específicos en febrero para «erradicar el fraude» y reforzar la supervisión de los fondos públicos, según EFE.

De acuerdo con su declaración, 29 estados con gobiernos republicanos ya entregaron la información requerida, mientras que 21 estados (entre ellos California, Nueva York y Minnesota) se negaron a cumplir con el mandato federal.

La medida afectaría directamente a cerca de 42 millones de personas que reciben asistencia a través del SNAP.

Ante la falta de cooperación, Rollins aseguró que “a partir de la próxima semana, comenzaremos a detener el traslado de fondos federales hasta que cumplan”.

Sin embargo, un juez federal en San Francisco emitió una orden preliminar en octubre que impide de momento ejecutar la decisión.

Aunque el USDA puede apelar antes del 15 de diciembre, una solicitud para suspender el fallo mientras avanza la apelación ya fue rechazada. Esto deja vigente el bloqueo judicial, pero no resuelve el fondo del conflicto.