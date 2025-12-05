Gobierno de Trump revela «Plan B» para mantener aranceles incluso si Corte Suprema los anula
Publicado el 12/05/2025 a las 16:50
- Gobierno afirma que puede mantener los aranceles de Estados Unidos aunque la Corte Suprema falle en contra.
- Funcionarios insisten en que hay múltiples bases legales para recrear la misma estructura.
- El debate se intensifica en medio de tensiones comerciales y disputas judiciales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la administración Trump podrá sostener su estrategia arancelaria aun si la Corte Suprema invalida el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Durante el DealBook Summit del New York Times, afirmó que existen bases legales suficientes para reconstruir el régimen arancelario y continuar aplicando tarifas sin interrupción.
Sus declaraciones profundizan un debate que ya involucra comercio, manufactura, seguridad nacional y el alcance del poder ejecutivo.
Cómo funcionan los aranceles de Estados Unidos dentro del “Plan B”
En su intervención, Bessent reiteró que distintas secciones de la Ley de Comercio de 1962 otorgan al presidente facultades para imponer o restablecer tarifas, según CNBC.
Señaló las secciones 301, 232 y 122 como mecanismos capaces de “recrear la estructura arancelaria exacta” incluso si la Corte Suprema limita el uso de la IEEPA.
El artículo 122 permite imponer aranceles por hasta 150 días, mientras que las secciones 301 y 232 carecen de plazos tan específicos, ampliando el margen de maniobra de la administración.
Bessent también citó la IEEPA como una herramienta vigente, pese a su revisión judicial actual.
Cuando el moderador Andrew Ross Sorkin preguntó si estas medidas podrían aplicarse de forma permanente, Bessent respondió sin titubeos: “permanentemente”.
La política comercial de Trump y el uso estratégico de los aranceles
La administración ha utilizado los aranceles como herramienta de negociación con países socios de Estados Unidos.
Durante el mandato de Trump, se aplicaron tarifas a una amplia gama de productos e incluso a prácticamente todas las importaciones, aunque algunas medidas fueron posteriormente suavizadas.
Para Bessent, la política arancelaria no es solo una estrategia económica: afirmó que su eliminación sería una pérdida “para el pueblo estadounidense”. Sostuvo que estos aranceles permitieron renegociar acuerdos, impulsar la relocalización manufacturera y enfrentar problemas como el tráfico de fentanilo.
Según el secretario, los aranceles funcionan como un “cubo de hielo que se encoge”: un instrumento temporal cuyo propósito último es reequilibrar el comercio y fortalecer la producción nacional.
Seguridad, fentanilo y negociación internacional
Bessent argumentó que la autoridad de la IEEPA permitió presionar a China para actuar frente a la crisis del fentanilo.
Destacó que, gracias a las tarifas, el gobierno chino ha dado “el primer paso adelante” en la materia. Aseguró que, si la crisis del fentanilo no calificaba como emergencia que justifique estas facultades, “¿qué lo fue?”.
Aunque la Corte Suprema aún evalúa la legalidad de este uso específico de la IEEPA, la administración sostiene que su enfoque es legítimo dentro de un contexto de seguridad nacional y comercio estratégico.
Impacto para la comunidad latina
La comunidad hispana se ve afectada de forma directa por los aranceles, ya que estos pueden influir en el costo de bienes importados como alimentos, ropa, autos, materiales de construcción y herramientas esenciales para pequeñas empresas.
Para trabajadores latinos en sectores de manufactura y logística, cambios en tarifas también pueden modificar la estabilidad laboral si se alteran cadenas de suministro.
En el contexto actual, la posibilidad de un “Plan B” genera incertidumbre sobre los precios futuros y la disponibilidad de productos básicos.
Qué sigue
La Corte Suprema emitirá su fallo en los próximos meses.
Si determina que la IEEPA no puede utilizarse como lo ha hecho la administración, la Casa Blanca ya ha dejado claro que utilizará otras bases legales para sostener su estrategia.
El debate continuará influyendo la economía, el comercio exterior y las negociaciones con socios estratégicos.