Gobierno de Trump revela «Plan B» para mantener aranceles incluso si Corte Suprema los anula

Gobierno afirma que puede mantener los aranceles de Estados Unidos aunque la Corte Suprema falle en contra.

Funcionarios insisten en que hay múltiples bases legales para recrear la misma estructura.

El debate se intensifica en medio de tensiones comerciales y disputas judiciales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la administración Trump podrá sostener su estrategia arancelaria aun si la Corte Suprema invalida el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Durante el DealBook Summit del New York Times, afirmó que existen bases legales suficientes para reconstruir el régimen arancelario y continuar aplicando tarifas sin interrupción.

Sus declaraciones profundizan un debate que ya involucra comercio, manufactura, seguridad nacional y el alcance del poder ejecutivo.

Cómo funcionan los aranceles de Estados Unidos dentro del “Plan B”

En su intervención, Bessent reiteró que distintas secciones de la Ley de Comercio de 1962 otorgan al presidente facultades para imponer o restablecer tarifas, según CNBC.

Señaló las secciones 301, 232 y 122 como mecanismos capaces de “recrear la estructura arancelaria exacta” incluso si la Corte Suprema limita el uso de la IEEPA.

El artículo 122 permite imponer aranceles por hasta 150 días, mientras que las secciones 301 y 232 carecen de plazos tan específicos, ampliando el margen de maniobra de la administración.

Bessent también citó la IEEPA como una herramienta vigente, pese a su revisión judicial actual.

Cuando el moderador Andrew Ross Sorkin preguntó si estas medidas podrían aplicarse de forma permanente, Bessent respondió sin titubeos: “permanentemente”.