Gobierno de EEUU libera a Ovidio Guzmán, pero captura a Joaquín Guzmán López

Ovidio Guzmán estaba preso en EEUU

Este jueves detuvieron a su hermano

A Ovidio lo dejaron salir el 23 de Julio

Mientras Joaquín Guzmán López fue capturado por el Gobierno de EEUU, su hermano Ovidio Guzmán fue liberado.

En medio del revuelo que causó la noticia del arresto de Joaquín Guzmán López, trascendió que hace unos días su hermano Ovidio fue puesto en libertad.

Según información del Buró Federal de Prisiones, Ovidio Guzmán fue liberado el pasado 23 de Julio del 2024.

En la página oficial del Buró Federal de Prisiones, al momento de hacer la búsqueda del preso Ovidio Guzmán aparece como «released» o liberrado.

Liberan a Ovidio Guzmán y detienen a su hermano

Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró no culpable en Chicago de cargos de tráfico de drogas en septiembre pasado, según The Associated Press.

También se declaró no culpable de lavado de dinero y otros delitos en su primera comparecencia ante el tribunal desde que fue extraditado a los EEUU desde México.

Ovidio Guzmán fue extraditado cinco meses después de que los fiscales estadounidenses revelaran amplias acusaciones en su contra y contra sus hermanos, conocidos colectivamente como los “Chapitos”.

Las acusaciones alegan que, tras la extradición de su padre y su eventual sentencia de cadena perpetua en los EEUU en 2019, los hermanos dirigieron el cártel cada vez más hacia las drogas sintéticas, como la metanfetamina y el potente opioide fentanilo.