Las autoridades hicieron el anuncio el miércoles

Levantarán restricciones al asilo

Pieza fundamental de la vigilancia fronteriza

Autoridades ofrecieron detalles el día de ayer sobre la confirmación de la mala noticia para migrantes ante las limitantes que experimentaban en temas de protección. Se trata del Gobierno de EEUU quienes apelarán fallo que retira restricción a solicitantes de asilo.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que apelará un fallo judicial que levantaría las restricciones al asilo que se han convertido en una pieza fundamental de la vigilancia fronteriza en los últimos años, según Agencia The Associated Press. Sin embargo, hasta entonces no había indicios de que la apelación fuera a echar por tierra la fecha límite del 21 de diciembre que un juez federal impuso para que se pusieran fin a las restricciones utilizadas para expulsar a los solicitantes de asilo.

Las restricciones entraron en vigor en marzo de 2020 con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19, negando así a los migrantes el derecho a solicitar asilo consagrado en las leyes estadounidenses e internacionales, según AP. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que interpondría un recurso ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia para impugnar algunos aspectos del fallo emitido en noviembre por el juez federal de distrito Emmet Sullivan que ordenó al gobierno del presidente Joe Biden retirar las restricciones al asilo.

Funcionarios del gobierno de Biden afirman que el Departamento de Seguridad Nacional continúa preparándose para levantar las restricciones el 21 de diciembre como dispuso Sullivan. Tales restricciones fueron implementadas por el gobierno del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia de COVID-19.