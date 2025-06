Gobernador Newsom enfrenta a Trump tras redadas en California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, exhortó a los manifestantes que se congregaron este domingo en el centro de Los Ángeles a mantener la calma y no caer en provocaciones tras las redadas masivas de migrantes lideradas por el gobierno federal.

“No le den a Trump lo que quiere”, advirtió el demócrata en un mensaje publicado en Instagram.

La tensión en California ha escalado luego de que el presidente Donald Trump ordenara redadas masivas ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que generó indignación y protestas en varias zonas del estado.

Las acciones han sido calificadas por el gobernador como un “espectáculo” y una “estrategia de caos” destinada a provocar desorden y deslegitimar la resistencia ciudadana.

This is exactly what Donald Trump wanted.

He flamed the fires and illegally acted to federalize the National Guard.

The order he signed doesn’t just apply to CA.

It will allow him to go into ANY STATE and do the same thing.

We’re suing him.pic.twitter.com/O3RAGlp2zo

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025