Gavin Newsom señaló: «Nunca he sido un demócrata derrochador»

«Este es mi punto. Hemos tenido un impuesto progresivo, pero no establecí el 13.3 %, eso se hizo incluso antes de que yo llegara aquí. Me he opuesto a nuevos aumentos en el impuesto del 1 % más alto. Me opuse al impuesto estatal sobre el patrimonio . Nunca he sido un demócrata derrochador”, dijo Newsom en respuesta.

«El pueblo estadounidense no sabe esto. Tenemos la tasa impositiva más alta para el 1%. Pero las familias de clase media en realidad pagan menos que la mayoría de los estados de Estados Unidos en California», continuó Newsom. Cuando se le preguntó acerca de las principales empresas que abandonaron el estado, el gobernador lo calificó de «insignificante» e «inconsecuente».