¿Por qué se pelearon Gloria Trevi y Mary Boquitas?

Aunque se cree que entre ambas actualmente no existe una buena relación, durante muchos años tuvieron una gran amistad.

Raquenel confesó que no se sintió bien al ver a La Trevi. Uno de estos encuentros fue en la puesta en escena Aventurera.

El Reencuentro y la Rivalidad entre Mary Boquitas y Gloria Trevi

En esta misma charla, Mary Boquitas reveló que ya sabía que habían invitado a Gloria Trevi a la obra, pero no sabía algo más que estaba por pasar.

«No sabía que una de las intenciones era el reencuentro público, porque a mí obviamente nadie me lo avisó», comentó.

Carmen Salinas (f) subió a la cantante al escenario y le dijo que era el momento ideal para que Mary se acercara.

«Entonces, cuando yo me estaba levantando, de pronto oigo que ella dice que no, no es el momento». Cabe recordar que Mary formó parte de Aventurera por varios años.