Gloria Trevi asegura que podría llegar al Super Bowl

Gloria Trevi aseguró que es una de las cantantes más taquilleras de México, sin embargo, no cuenta con el patrocinio de grandes empresas como otras artistas en el medio. La mexicana señaló que otras celebridades del medio han reconocido su trabajo, incluso declarándose su fan.

“Si no estuviera esa reputación tan dañada, porque está dañada todavía, yo no estaría llenando arenas, estaría llenando estadios o, por ejemplo un Super Bowl o un evento deportivo así para cantar”. Gloria Trevi asegura que la razón de que no pueda llegar tan lejos es porque su manchada reputación desde los 90’s.