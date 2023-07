Ante los rumores que circularon en los últimos días sobre que habría una nueva participante, finalmente se dio a conocer que Gloria Trevi entró al reality. Todos los miembros se llevaron una tremenda sorpresa al enterarse de esta noticia que no esperaban a solo unas semanas de la gran final.

Entre gritos y aplausos fue recibida la cantante mexicana dentro de La Casa de los Famosos, quien llegó con una enorme maleta que muy apenas podía con ella. Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Emilio Osorio, Barby Juárez y Bárbara Torres no podían creer lo que estaba pasando, según El Heraldo de México .

Otro de los participantes que no creían que la artista era una nueva integrante de La Casa de los Famosos, fue Jorge Loza quien le preguntó en varias ocasiones que si era enserio que sería su nueva compañera. Mientras los demás la abrazaban y la recibían con los brazos abiertos. Archivado como: Gloria Trevi Casa de los Famosos

Reacción de los seguidores

Este momento ha generado mucha polémica en las redes sociales con los internautas, ya que hubo quienes no les agrado la idea de la producción de agregar a un nuevo participante. Ya que la final está más cerca y solo quedan unos cuantos participantes peleando por ese puesto.

«Se pasaron sorpresón», «estoy amando profundamente este encuentro de Wendy con su ídola», «Que hueva Gloria Trevi en La Casa de los Famosos», «no soy fan de Gloria Trevi y además no me parece buena cantante», «lo único que me hace feliz ahorita es ver a Wendy feliz porque conoció a Gloria Trevi» y «que asco que metieron a la Gloria Trevi , ya bajo mil puntos» fueron algunos comentarios. Archivado como: Gloria Trevi Casa de los Famosos. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .