Gloria Trevi asegura que Sergio Andrade nunca fue su pareja: “Estaba privada de mi libertad”

Gloria Trevi y Sergio Andrade

Habla sobre su matrimonio actual

Una entrevista reveladora

Gloria Trevi, una de las figuras más influyentes del pop en México, habló sin filtros sobre su pasado sentimental y aclaró de manera contundente que no considera a Sergio Andrade como una de sus exparejas.

En una entrevista reciente con el conductor Yordi Rosado, la cantante repasó los momentos más importantes de su vida amorosa, abordando también el complejo periodo en el que estuvo vinculada al polémico productor musical.

Durante la charla, Rosado le preguntó si extrañaba la soltería, a lo que Trevi respondió que, en realidad, no la conocía del todo.

“Yo realmente no conozco mucho lo que es la soltería, no la conozco, porque cuándo estaba… de una situación complicadísima, estaba privada de mi libertad, entonces no era como de ‘ay mi soltería’”, expresó con firmeza.

Gloria Trevi rompe el silencio sobre Andrade

Gloria relató que su primer noviazgo comenzó cuando tenía apenas 15 años, pero que pronto apareció “ese señor” —en alusión a Sergio Andrade— quien marcó su vida, aunque no bajo una relación que ella reconozca como de pareja.

“Primero tuve un novio, pero empecé a andar con ese muchacho a los 15 años, luego se me atravesó este señor, que yo no lo podría llamar pareja porque me lo dijo así de claro: ‘tú y yo no somos nada’”, reveló.

Con esa frase, dejó en claro que no comparte la manera en la que muchas veces los medios la han presentado como “expareja” de Andrade.

“Entonces, cuándo dicen ex pareja de Gloria Trevi yo digo ‘¿Cómo? si él me dijo a mí que él y yo no éramos nada’”, añadió.