Emilio y Gloria Estefan aparecieron este día en Despierta América junto con su hija para hacer la presentación de un tema alusivo a las fiestas decembrinas, pero lo que inicialmente pretendía ser una celebración, se transformó en un compilado de quejas por parte de la audiencia del matutino que no daba crédito a lo que acontecía.

¿La gente de Despierta América no vio con buenos ojos lo que la familia Estefan pretendió hacer?

La descripción de la publicación en donde además del video se puede ver a la familia en una foto rezaba lo siguiente: “Una mañana que quedará para la historia, la familia Estefan por primera vez juntos en exclusiva presentan su tema navideño. #estefanfamilychristmas”, en lo que Despierta América esperaba darle un regalo a su audiencia.

Pero los seguidores del matutino se mostraron impactados, indignados y nada complacidos con esta ocurrencia que los hizo manifestarse en comentarios tales como: “Ellos representan sus intereses más no a la comunidad latina ¿cuando han visto apoyando? jamás son solo entre bien por ellos”, “Dios pero será que me dormí por dos meses??? Ya es navidad?? qué le pasó a esta gente?”, “¿Por qué no dejan que llegue Halloween? y Noviembre”.