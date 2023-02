Globo espía chino sobre EE.UU: Los globos tienen la capacidad de estar más cerca del suelo y capturar todo con mejor claridad

En esas órbitas, esencialmente estás pasando por alto exactamente el mismo terreno en la superficie de la Tierra todo el tiempo porque el satélite se mueve exactamente de la misma manera que gira la Tierra: gira exactamente a la misma velocidad. Un globo de alguna manera obtiene lo mejor de eso. Estos globos están mucho, mucho más cerca del suelo que cualquiera de los satélites, por lo que pueden ver aún más claramente.

Y luego, por supuesto, los globos se mueven, pero se mueven con relativa lentitud, por lo que también tienen cierto grado de persistencia. Sin embargo, actualmente no se suele espiar con globos porque son un objetivo relativamente fácil y no son completamente controlables. ¿De qué tipo de vigilancia son capaces los globos espía? No sé qué hay en este globo espía en particular, pero es probable que sean diferentes tipos de cámaras que recopilan diferentes tipos de información. Archivado como: Globo espía chino sobre EE.UU