“No me gusta opinar tanto sobre política o sobre la vida de los demás, entonces en este programa he tenido que buscar la manera de dar mi opinión, para mí tiene que ser super imparcial, me gusta mantenerme muy neutral y tratar de ver todos los ángulos, conozco a Myrka pero nunca habíamos trabajado tan cerquita como lo hacemos ahora”. Archivado como: Giselle Blondet Mesa Caliente

Sobre este proyecto la artista dijo: “Gracias a Dios siempre he comprobado que cada oportunidad que aparece en mi camino viene con un propósito positivo, me encantan los retos, estaba iniciando en una compañía en la que nunca había trabajado así a diario, sí había estado en Telemundo para Estados Unidos para el Gran Hermano que lo hice desde México y empecé mi carrera en Telemundo a los 14 años, pero en Puerto Rico”.

“Eso es lo que hace Mesa Caliente, que nosotras podamos representar a distintos tipos de pensamientos que puedan tener las personas que nos están viendo, me encanta, me obliga a estar muchos más informada, porque yo le huía a las noticias, porque me gusta enfocarme mucho en la parte positiva de las cosas”, dijo la artista. Archivado como: Giselle Blondet Mesa Caliente

¿QUÉ DIJO DE LA INFIDELIDAD?

Sobre el tema, aclaró: “Es que en realidad no fue una infidelidad, nosotros ya estábamos divorciados, lo que pasa es que él estaba saliendo con una persona, pero yo no tenía la menor idea, y él quería que nos reuniéramos, quería hablar conmigo y pasaba el tiempo y yo no iba, y cuando nos reunimos él me pide que vuelva con él”.

Y agregó: “Que me quiere esperar toda la vida y todas esas cosas que ustedes los hombres dicen a veces, yo le dije que no quería volver a atrás, pasaron como dos días, estoy comiendo con mis hijos y ellos me anuncian que van a tener un hermanito, y allí me entero que estaba saliendo con una persona que estaba embrazada”. Archivado como: Giselle Blondet Mesa Caliente