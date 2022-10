La ex pareja emitió un comunicado conjunto sobre su “difícil decisión” de separarse después de que Bündchen presentara los documentos de divorcio en un tribunal de Florida este viernes, según detalla el portal informativo The Sun.

“Sin embargo, sólo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras perseguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún no se han escrito”. La presentación se produce después de que TMZ informara este viernes temprano que los abogados de ambas partes han estado trabajando con un mediador con respecto al acuerdo de propiedad y la custodia de sus hijos.

Tom Brady y Gisele contrataron abogados de divorcio

Según los informes, los términos del acuerdo permanecerán confidenciales y sellados. El supuesto acuerdo se produce después de que Page Six informara a principios de este mes que Tom Brady y Gisele contrataron abogados de divorcio.

Gisele supuestamente le dijo a Brady que dejara el fútbol o se iría para siempre, según US Weekly. Según los informes, la supermodelo no estaba contenta cuando Tom Brady decidió retirarse y regresar a la parrilla. Page Six citó a una fuente en ese momento diciendo: “En realidad, nunca pensé que esta discusión sería el final de ellos, pero parece que lo es.