Ella reveló en su libro: “Durante los primeros cinco años, me sentí cómoda modelando en lencería, pero a medida que pasaba el tiempo, me sentía cada vez menos cómoda siendo fotografiada caminando por la pasarela usando solo un bikini o una tanga “.

Luciendo una lencería color piel acompaña de unas alas de plumas con tonos naranjas. El cantante quedó encantado con la supermodelo, pues durante su participación no le quitó los ojos de encima y como si fuera poco la siguió durante la pasarela.

5. Fue acusada de lucir piel de animal

En 2002, nn grupo defensor de los derechos de los animales se abalanzaron ayer sobre la pasarela del desfile de ropa interior de Victoria´s Secret en Nueva York para protestar contra la modelo brasileña Gisele Bundchen. Algo que pareció muy vergonzoso en la vida de Gisele.

Las activistas de «People for the Ethical Treatment of Animals» irrumpieron con pancartas que insultaban a la brasileña, que en aquel entonces tenía22 años, por su campaña publicitaria para un fabricante de abrigos de piel.