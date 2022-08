Con nuevos bríos, nueva imagen y nuevo sonido, Gio Bravo se dispone a seguir rompiendo barreras : “De ahí salió el primer tema que hice que se llama “Soy yo” y creo que le gustó muchísimo a la gente. Yo me divertí mucho haciendo el tema, creo que quedó super padre, y ahí me sentí más cómodo y a la gente le gustó mucho”.

"Esta Noche es un tema muy alegre, de buenas vibras, algo que escucharías en el baile, es algo que escucharías para divertirte. Es un tema que es uno de mis favoritos de todos los que he hecho en el estilo de reggaetón. También ha resultado buenisimo para el público, mucha gente me ha comentado que me queda bien ese estilo".

¿Qué recuerdos tienes de tu niñez?

“A pesar de todo creo que tuve una niñez muy feliz, fui muy alegre, especialmente en el sentido de que era diferente con mis hermanas y mis primas que eran niñas, aun así mis papás y la familia no me detenían. No era como que miraban eso y me decían que ya no haga eso”.

"Entonces pude ser yo a la misma vez, yo siempre lo digo como que mis papás lo miraban, pero no captaban, era como algo curioso, sin embargo nunca me cortaron las alas por decirlo así. Yo siempre he dicho yo no salí del closet, a mí me empujaron, por el mismo hecho que cada persona tiene su tiempo para decir públicamente, o vivir esa verdad de ellos mismos, yo no estaba preparado para todo eso, fueron momentos muy difíciles".