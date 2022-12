“Me dijo que me amaba mucho”

En declaraciones compartidas por El Financiero, Gabriel Varela dio más detalles tras la muerte de su madre Gina Romand: “Ya descansa en paz. Me dijo que me amaba mucho y que me fuera de gira con mi papito querido y que ganara mucho dinero para que la llevara a París (Francia)… Ya está con mi papito; ella va a ser cremada y sus cenizas reposarán en nuestra cripta familiar”.

“Es muy fuerte para mí (la muerte de la actriz]. Mi madre y yo teníamos una comunicación muy especial, muy diferente, muy nuestra y pues ahora me siento como muy desorientado, como muerto yo también. Era una mujer muy fuerte, que siempre me enseñó la disciplina, que siempre me enseñó a levantarme cuando me caí en la vida, siempre me enseñó a salir adelante y espero poder lograrlo ahorita”.