Gianni Infantino presidente FIFA: LE ‘LLUEVEN’ CRÍTICAS POR QATAR

Las críticas se centraron en la muerte de los trabajadores migrantes y las condiciones que muchos soportan en Qatar, hasta los derechos LGBTQ y de las mujeres. Algunos artistas se revelaron contra esta justa y muchas personas secundaron las protestas, motivo por el cual el líder del futbol mundial no tuvo más remedio que dar sus primras impresiones al respecto.

“Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento un trabajador migrante. Siento esto, todo esto, por lo que he ido viendo y lo que me han contado, como no leo, sino estaría deprimido creo. Lo que he visto me devuelve a mi historia personal. Soy hijo de trabajadores migrantes. Mis padres trabajaban muy, muy duro en situaciones difíciles”. Archivado como: Gianni Infantino presidente FIFA