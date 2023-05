Gian Marco aparece hospitalizado y envía mensaje a sus seguidores

«Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida. El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien.» Comenzaba el mensaje de Gian Marco en Instagram. Archivado: Gian Marco aparece hospitalizado

Gian Marco aparece hospitalizado y asegura haber enfrentado grave enfermedad

Gian Marco reveló que tras un chequeo de rutina descubrieron que algo no estaba bien con él, por lo que se sometió a unas cuantas pruebas. «Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes.» escribió en redes.

Sin embargo, también confesó que se encuentra libre de peligro, aunque no mencionó a que enfermedad se enfrentó durante los días de angustia. «Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro… No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena.» alentó a sus seguidores a disfrutar la vida. Archivado: Gian Marco aparece hospitalizado