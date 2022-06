Gia Pastion: muere de forma repentina una estrella de TikTok de 19 años

Ella inspiró a miles, dijeron sobre la estrella de TikTok

“¡Mi más sincero pésame!”, manifestó Jayroy Makokis, un nativo americano de TikToker con casi un millón de seguidores en la plataforma. “Mantengo a la familia en mis oraciones”, añadió. El periódico The Sun mencionó que la noticia llega apenas unos días después de que su compañero en TikTok, Cooper Noriega, también falleciera a sus 19 años.

Al parecer, Cooper Noriega fue encontrado inconsciente en el estacionamiento de un centro comercial a las afueras de Los Ángeles el 9 de junio. Unas fuentes les dijeron a TMZ que, aunque los paramédicos llegaron rápidamente al sitio, no pudieron reanimarlo. La joven estrella no estaba en un vehículo cuando las autoridades lo encontraron y no había signos de trauma en su cuerpo. Una fuente afirmó a ese medio que se realizará una autopsia y que no se sospecha de ningún crimen.