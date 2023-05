El comunicado donde la esposa de Germán de los Alameños expuso que fue infiel

Vianey escribió en el comunicado que dio a conocer a través de redes que nunca antes se había sentido tan traicionada como esta reciente vez, añadiendo que las traiciones siempre vienen de quien menos se espera y habló sobre la foto que expone el hecho.

“Bien dicen que las traiciones vienen de quien menos lo imaginas, esta foto de lo más normal, mi hermana, mi pareja y yo de paseo porque para todos lados me llevaba, a la que le daba todo lo que me pedía, pues se metía con mi esposo y que puedo pensar al respecto, es inexplicable porque nunca me hubiera imaginado algo así.”, se lee en el escrito.