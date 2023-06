Recordemos que el ex central del Barcelona nunca contrajo nupcias con Shakira a pesar de que fueron 12 años de relación. Ahora, los fuertes rumores de que el exfutbolista podría finalmente casarse con una chica bastante joven, están sonando bastante y ahora han revelado nuevos detalles.

Piqué y Clara Chía boda. Los rumores sobre una posible boda entre el ex de Shakira, Gerard Piqué y su nueva novia son cada vez más intensos, pues distintas fuentes han asegurado que pronto darán un anuncio que de seguro, enfurecerá a miles de fans de la famosa cantante colombiana.

Tras las especulaciones que existen sobre una posible y muy probable infidelidad por parte del ex delantero del Barcelona hacia Shakira, pareciera que a Piqué no le interesa continuar con ese tema, en cambio parece tener planes a futuro con Clara Chía.

Piqué y Clara Chía boda: Shakira continúa teniendo problemas por presunto fraude fiscal

Por su parte, lamentablemente para Shakira sigue dentro de problema judicial por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. En este juicio las declaraciones de la cantante han ido creciendo y «El País» ha tenido acceso a lo que ha dijo la nacida en Colombia.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, señaló de acuerdo con el diario ‘El País’.