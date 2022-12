Y es que el cuadro que estaba dirigido por el argentino Gerardo Tata Martino, no logró ni siquiera avanzar de la fase de grupos. La Selección mexicana consiguió un empate, una derrota y una victoria en el Grupo C, por lo que consideraron que fue uno de los mayores fracasos en la historia de México.

Piqué se burla México. El Mundial de Qatar 2022 ha llegado a su fin, siendo la Selección Argentina la campeona de esta competencia, en el cual consagró a Lionel Messi como uno de los máximos futbolistas de la historia. Sin embargo, por otro lado, no fue una de las mejores participaciones para los mexicanos.

Piqué se burla México. “No sé si ha parado el país por el buen rendimiento”

Cabe mencionar que en la grabación se encuentra junto a el popular streamer español con el que forma parte de la sonada Kings League, Ibai Llanos. Luego el defensa del FC Barcelona, comenzó a hacer comentarios ofensivos sobre los mexicanos tras el fracaso en el Mundial, según el portal de Medio Tiempo.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, dijo de forma claramente sarcástica el futbolista español. Archivado como: Piqué se burla México