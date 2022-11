Gerard Piqué ofrece reveladora entrevista

Tras su retiro de las canchas, y su separación de Shakira, el futbolista español rompe el silencio

“Yo siempre he dicho que cuando no fuera importante lo dejaría”, expresó el hoy ex jugador del FC Barcelona Cuando nadie lo hubiera imaginado, y apenas unos días después de decirle adiós al mundo del futbol ¿para siempre? El futbolista español Gerard Piqué ofrece reveladora entrevista donde confesó el motivo que lo orilló a tomar esta decisión que tomó por sorpresa a muchos y más cuando se da a los pocos meses de terminar su relación con la cantante colombiana Shakira. Fue en el canal de Twitch de Ibai Llanos, streamer, youtuber y presentador de deportes electrónicos español que cuenta con más de 11 millones de seguidores en esta plataforma, que el hoy exjugador del FC Barcelona se sinceró como pocas veces suele hacerlo. Sin decir su nombre, también tuvo palabras para la madre de sus dos hijos. “Yo siempre he dicho que cuando no fuera importante lo dejaría”: Gerard Piqué A la pregunta de por qué motivo decidió retirarse de las canchas en este mes, semanas antes del inicio del Mundial Qatar 2022, Gerard Piqué dijo que en realidad fueron muchas razones: “La gente ya sabe que empecé la temporada con una conversación con Xavi (entrenador del FC Barcelona y su antiguo compañero), que me dijo que iba a tener difícil jugar”. “Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores en línea generales y vi que el parón era una oportunidad para tener esa decisión. Yo siempre he dicho que cuando no fuera importante lo dejaría. Si no hubiera habido lesiones en mi posición me hubiera ido antes”, explicó el ex de Shakira en esta conversación que retomó el portal Sport.

Dice que ‘ya no se sentía como se sentía antes’ En otra parte de esta charla que tuvo con Ibai Llanos, que tuvo todo tipo de reacciones en redes sociales, Gerard Piqué comentó que uno de los momentos en los que se dio cuenta que tenía que tomar la decisión de retirarse fue cuando le tocaba entrenar después de que se realizaban los partidos en los que era suplente. “Ya no me sentía como me sentía antes. Hubo un día entrenando en el Camp Nou tras un partido en el que estuve a punto de irme y decir ‘me voy ya’. Vi que ya no era mi sitio. Cuando empezaron a caer lesionados dije ‘no puedo dejar el equipo’. Por eso me fijé el parón del Mundial. ¿La despedida? Lo del sábado para mí fue espectacular. Yo no le daba esa importancia a una despedida, pero ahí te das cuenta de lo que la gente te aprecia. No me gusta despedirme a mí. También te digo que no es una despedida, porque seguiré vinculado al club”.

Gerard Piqué ya ‘es libre de decir lo que quiera’ De acuerdo con información de Yahoo, Gerard Piqué, dijo en este entrevista que, a pesar de lucir un poco más delgado de lo habitual, está bien y que ya es libre de decir lo que quiera: “Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena. Cada día me despierto por la mañana y la primera frase que digo es: ‘Soy un privilegiado'”. “He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Sé las consecuencias. Soy así, pero lo he reconocido… Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así. Me he ido muy muy feliz, de verdad te lo digo. Estoy muy feliz. Miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular, me he sentido un privilegiado cada día de mi vida durante todos estos años”.

Gerard Piqué dice que, sin mencionar a Shakira, no se arrepiente de haberse ido de fiesta Por último, y aunque en ningún momento dijo el nombre de su ex y madre de sus dos hijos (la cantante colombiana Shakira), el futbolista español Gerard Piqué dijo que no se arrepiente de haberse ido de fiesta ni del ritmo que llevó en su carrera como futbolista: “Necesitamos ir a comer y cenar fuera, a tener vida social, salir de fiesta… Todo tiene un balance en la vida”. “Yo he tenido una carrera de casi 20 años y me he cuidado para poder estar ahí, pero es que si no sales de fiesta qué me pongo ¿a salir de fiesta ahora? Es que es obligatorio, si no sales de fiesta durante cinco años… hay algo oscuro. Da igual si eres futbolista o eres camarero, eso da igual”. De acuerdo con información de Récord, el exjugador del FC Barcelona se unió a Ibai Llanos para crear la Kings League, competencia que unirá a futbolistas ya retirados y a creadores de contenido (Con información de Sport, Yahoo y Récord). PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ