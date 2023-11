Gerard Piqué por fin rompe el silencio sobre su ruptura con Shakira

«Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero», explicó el exdefensor central sobre su ruptura con la cantante hispana.

«Todo me ha patinado. Pero es muy sano: es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importante», dijo.

Un duro año para el exfutbolista

De igual manera, el catalán confesó que su último año no es ‘como lo pintan’ algunas personas que buscan hacerle daño.

«Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen», menciona.

«Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso», agregó.

«De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo», dijo Piqué.