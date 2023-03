Aunque se sabe que el ex de Shakira no suele hablar mucho de su vida privada, se sabe perfectamente que los medios y los paparazzi siguieron paso por paso al exdeportista y se sabe hasta de su nueva relación que mantiene con una joven española llamada Clara Chía Martí.

Gerard Piqué de 35 años, asistió habló con el periodista Jordi Basté para el programa radiofónico El món a RAC1, y aunque la entrevista se vio casi todo el tiempo enfocada a la Kings League y la decisión de Piqué de retirarse del fútbol, no pudieron evitar que otros temas fueras saliendo.

Ha pasado más de un mes cuando esto sucedió, y apenas el exfutbolista decidió romper el silencio sobre todo lo que ha acontecido. Aunque no mencionó a su ex directamente, si habló de temas familiares por los que están pasando y las decisiones que deben de tomar.

Gerard Piqué responde cuestionamientos sobre Shakira: El exfutbolista español ha sido bastante cuidadoso y ha mantenido una postura casi firme con respecto al tema de su ruptura amorosa con Shakira. Aunque cuando recién la cantante estrenó su polémico y galardonado tema con Bizarrap, Piqué no pudo evitar ‘burlarse’ de ése momento.

“No quiero hablar del tema no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas”. “Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, reveló bastante serio Gerard Piqué al programa de radio La Vanguardia .

El presentador del programa Jordi Basté, cuestionó en algún momento a Piqué sobre si había escuchado la sesión musical que Shakira grabó con Bizarrap, por lo que el exdeportista de 35 años no dudó en responder concisamente con un importante comunicado:

“No lo echo de menos. Estoy muy bien. Supongo que es porque estuve muchos años y cuando lo dejas te das cuenta de la vida que te has perdido. Los fines de semana, por ejemplo”. “Veo el Barça, cuando puedo, pero no lo echo de menos”, reveló según el portal La Vanguardia .

No podía faltar que le preguntaran al ex defensa del Club Barcelona sobre su despedida de dicho deporte y lo que sintió al decirle adiós a la cancha, y añadió que fue una decisión que lo mantiene muy tranquilo, además de que puede disfrutar y descansar tranquilamente.

Gerard Piqué responde cuestionamientos sobre Shakira: Habla de la relación que mantiene con sus hijos

Sin embargo, Piqué relató que su despedida de la cancha surgió cuando estaba pasando por momentos difíciles, refiriéndose a su ruptura con Shakira. “Me fui porque no me sentía lo importante que me había sentido durante mi carrera. Fueron unos meses complicados”.

Y acerca de la participación que sus hijos han tenido con él en la Kings League, aseguró que sus hijos están felices de estar a su lado. “Yo con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y quiero que participen, si ellos quieren, en lo que ellos quieran”, dijo al programa de radio ‘món a RAC1’. Cabe resaltar que la entrevista de Piqué surgió tan solo un día después de que Shakira se presentara en el Late Night Show junto a Jimmy Fallon.