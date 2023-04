PIQUÉ DESPRECIA A SU PROPIO FANÁTICO Y LE HACE GROSERÍA. El joven se acerca al ex de Shakira y la respuesta del exfutbolista lo dejó en mal (VIDEO)

¿Grosero o falta de respeto a su privacidad?

Gerard Piqué sigue ‘quedando mal’ ante la gente

Un fanático de TikTok exhibió una grosería del ex de Shakira Las cosas parecen seguir mal para Gerard Piqué, pues su fama se ha disparado a niveles exagerados y no para bien, pues a donde quiera que va es señalado de la peor forma por engañar y dejar a Shakira por Clara Chía; por si fuera poco sus últimas declaraciones en contra de los latinos deja mucho qué desear… pero ahora un video lo deja en evidencia. Por medio de TikTok, un fanático del ex de Shakira llamado Jesús Árgel expuso su emoción por encontrarse a Piqué hace unas semanas en un partido de fútbol al que acudió acompañado de sus hijos Sasha y Milán, pero el joven jamás se esperó la reacción del exfutbolista cuando se le acercó a pedirle lo que todo seguidor haría. Piqué se portó grosero con su propio fanático El video quedó grabado en la cuenta de TikTok de Luis Árgel donde el joven muy emocionado está por acercarse a Piqué quien es acompañado por Sasha y Milán ordenando en un establecimiento de comida mientras la amiga del fanático empieza a grabar al ex de Shakira pues pretendía tomarse una foto con el exfutbolista. Milán y Sasha están platicando entre ellos y no se percatan de que el joven se le acerca a su papá quien muy atento a las instrucciones de la cajera le da su dinero, sin embargo las cosas no salen del todo bien para el fanático quien jamás se esperó que Piqué le hiciera una grosería a la petición de tan sólo tomarse una foto juntos.

¿El ex de Shakira solo se ‘pone la soga al cuello’? Según el portal ‘El Tiempo‘ cuando el chico se acerca, Piqué está pagando a la caja por la comida que compró cuando se escucha decir a la acompañante del fanático que se quite el gorro para tomarse una foto con el ex de Shakira quien ni se percata de lo que sucede a sus espaldas, sin embargo no reaccionó del todo bien. “Gerard, ¿me puedo tomar una foto?”, le persigue el joven cuando Piqué se voltea y únicamente le responde: “No no aquí no por favor”, para después el fanático todo desilusionado mirar a su amiga y sólo decir: “Supongo que no”, lo que sin duda se hizo viral en TikTok con casi 1.5 millones de visualizaciones y muchas reacciones.

Piqué bajo fuego… otra vez Los comentarios en el video del fanático de Piqué por la reacción del ex jugador fueron los siguientes: “Claramente Shakira hubiera dicho que sí”, “Por qué no le gritaste ‘perdón que te salpique'”?”, “Por eso no se la pedí a él y se la pedí a Shakira”, “Viste que Piqué no vale nada, Messi hubiera dicho que sí”, “Claramente es mala onda”, “Yo cuando un famoso va con sus hijos nunca les pido nada”, manifestaron varias personas. Naturalmente, el que Milán y Sasha estuvieran con Piqué le hizo ganar adeptos al ex de Shakira para justificar su comportamiento: “Hay que saber respetar porque iba con sus hijos”, “Yo creo porque anda con sus hijos porque si ve la demás gente que te la da a ti va a tener que dárselas a ellos”, “No te hizo falta esa foto, de la que te salvaste”,

Las desagradables recientes declaraciones del ex de Shakira Esta semana, Piqué hizo estallar la polémica porque en una entrevista se refirió así a los fans de Shakira: “Mi ex, Shakira, no tienes idea las críticas que he estado recibiendo de sus fans. Es abismal. Pero no me importa en lo absoluto. No los conozco en vida real. No tienen vida propia y lo único que saben hacer es criticar, son como robots”, manifestó. Eso lo puso en más escándalo del que ya estaba, por lo que rápidamente las redes se llenaron de mensajes en su contra y lo peor vino cuando la misma Shakira ‘lo calló’ con un simple tweet: “Orgullosa de ser Latinoamericana”, adjuntando todas las banderas de los países de América Latina, lo que fue enormemente aplaudido por todos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE PIQUÉ Y SU FANÁTICO. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.

