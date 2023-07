En la ‘acalorada’ discusión que tienen los directivos de esta liga de fútbol, el streamer colombiano Juan Guarnizo decidió no quedarse callado y refutó una opinión de Piqué, misma que el señalaría estaría saliendo fuera del contexto futbolístico.

«Me gusta meterme con los mexicanos»

«Estas provocando, me quieres provocar para el miércoles», señala Piqué. Posteriormente, Guarnizo respondió tajante: «Te creo, a ti no te gusta meter mier..». La situación subió de tono cuando el exfutbolista contestó: «Me gusta meterme con los mexicanos y que tampoco me metan mier.. a mi».

Pero no todo quedaría ahí, ya que el streamer Juan Guarnizo se defendió diciendo: «Soy de Colombia», situación que causó gracia entre sus compañeros, pues además de exponer su comentario contra mexicanos, Guarnizo daría un ‘duro golpe’ recordándole que es de la misma nación que su ex mujer Shakira.