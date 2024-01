¿Se terminó el amor? Aseguran que Gerard Piqué y Clara Chía habrían cancelado su boda

¿Qué pasó con la pareja?

Tras terminar su relación con Shakira y revelar que estaba retomando su vida amorosa junto con Clara Chía Martí, el jugador vuelve al escrutinio del público.

Según informó el paparazzi, Jordi Martin, la pareja se comprometió y la boda se perfilaba para este 2024, pero la situación podría haberse complicado por una razón.

De acuerdo con los detalles, los padres de Clara Chía jugaron un papel importante en el término de la relación debido a que no quieren a Piqué.

«La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven», declaró el reportero y citó CARAS.