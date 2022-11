“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mi. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien les hable de mi”, son las primeras frases que se escuchan decir al jugador en la emotiva grabación.

Gerard Piqué: “Es el momento de cerrar este círculo”

El video continua con Piqué compartiendo un par de anécdotas de su niñez, además de mostrar evidencias que desde muy niño siempre soñó ser parte del equipo. Y que ahora, que ha logrado cumplir con cada una de sus metas, es momento de que se cierre ese ciclo.

“El fútbol me lo ha dado todo. El barca me lo ha dado todo. “Vosotros, culés, me lo han dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, reveló en su reciente grabación Piqué.